21.02.2020

EuroShop 2020: Weniger Besucher, aber internationaler

Nach fünf Messetagen ging gestern die EuroShop – weltweit führende Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels – in Düsseldorf zu Ende.

Für viele Bodenbelagshersteller ist die EuroShop ein Pflichttermin. - © Messe Düsseldorf / ctillmann

94.000 Besucher und damit rund 19.000 weniger als in 2017 kamen an den Rhein, um sich über Produkte, Trends und Konzepte für den Handel und seine Partner an den Ständen der rund 2.300 Aussteller zu informieren. Die Aussteller aus 57 Nationen lobten nach Angaben der Messegesellschaft vor allem die hohe Internationalität der EuroSho p (rund 70 % Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland) und erwarten ein lebhaftes Nachmessegeschäft. Insgesamt konnte mit 142 Ländern auf Besucherseite die Anzahl der vertretenen Nationen im Vergleich zur letzten Veranstaltung im Jahr 2017 noch einmal gesteigert werden. Außerdem stellten die Aussteller die hohe fachliche Qualifikation der Besucher heraus, insbesondere deren ausgeprägte Entscheidungskompetenz. Den Besucherrückgang führt die Messe Düsseldorf auf die aktuelle Situation rund um das Coronavirus zurück.

Zentrales Thema der EuroShop war die Verknüpfung von On- und Offline-Shopping, außerdem stand die Nachhaltigkeit im Fokus.

Die nächste EuroShop findet im Jahr 2023, vom 26. Februar bis zum 02. März, in Düsseldorf statt.