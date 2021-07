09.07.2021

EPLF: Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt

Auf der Mitgliederversammlung des Verbands der europäischen Laminatbodenhersteller (EPLF) wurden Max von Tippelskirch (Swiss Krono), Ruben Desmet (Unilin) und Eberhard Herrmann (Classen) in ihren Ämtern bestätigt und für weitere zwei Jahre mit der Vorstandsführung betraut. Georg Kruse von Windmöller wurde ebenfalls erneut zum Kassenprüfer gewählt.

Max von Tippelskirch (Swiss Krono Group) wurde von der EPLF-Mitgliederversammlung ebenso wie der gesamte Vorstand für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. - © EPLF

„Ich möchte allen EPLF-Mitgliedern für ihr anhaltendes Vertrauen in unsere Verbandsführung danken. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit an zentralen Themen des EPLF fortsetzen zu können. Eines davon ist sicherlich die Förderung der Nachhaltigkeit in unserer Branche. Besonders erfreut sind wir darüber, die Mitwirkung des EPLF am CISUFLO-Projekt zu begleiten, dessen Ziel die Verbesserung der Kreislaufwirtschaft von Fußbodenbelägen ist“, so Max von Tippelskirch (Swiss Krono) , Vorstandsvorsitzender des EPLF.

Ruben Desmet (Unilin) meint: „Ich denke, ich kann im Namen aller Vorstandsmitglieder sagen, dass wir begeistert sind, für weitere zwei Jahre an den Zielen des EPLF arbeiten zu dürfen. Wir sind stolz auf unsere starke Mitgliederbasis im EPLF und wollen noch mehr Mitglieder für unseren Verband gewinnen. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit aktuellen und neuen Mitgliedern zu Themen von gemeinsamem Interesse.“

Eberhard Herrmann (Classen) dankte ebenfalls allen Mitgliedern für das erneute Vertrauen und ergänzt: „Der Vorstand ist entschlossen, in den für unsere Branche entscheidenden Bereichen wie Nachhaltigkeit und Innovation weiterhin die Führung zu übernehmen und sich für die hohe Qualität und Langlebigkeit von Laminatbodenprodukten einzusetzen.“

Der Vorstand wird von der EPLF-Mitgliederversammlung gewählt, dem obersten Entscheidungsorgan des Verbands. Auf der einmal jährlich stattfindenden Versammlung geben alle ordentlichen Mitglieder ihre Stimme ab.