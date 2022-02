25.02.2022

EPLF: Laminatabsatz auf Rekordhoch

2021setzte sich das Absatzwachstum der EPLF-Mitglieder mit Zuwächsen von +5,3 % im Vergleich zu 2020 und verkauften Bodenbelägen von insgesamt 483,4 Mio. m² fort.

Deutschland bleibt trotz einem rückläufigen Absatz auch 2021 der wichtigste Markt für Laminatbeläge. - © EPLF

Mit einem Geschäftswachstum von +2,7 % gegenüber 2019 profitierten die EPLF- Mitglieder bereits im Jahr 2020 vom Trend zu DIY und zur Innenraumgestaltung der Verbraucher. Trotz Schwierigkeiten bei der Rohstoffbeschaffung und Lieferkettenunterbrechungen war auch 2021 von Wachstum geprägt. Rückwirkend betrachtet, ist 2021 das absatzstärkste Jahr seit 2010.

Die Absätze in Westeuropa erreichten 2021 insgesamt 231,5 Mio. m², was einem Anstieg von +2,59 % gegenüber 2020 entspricht. Wie schon in den Vorjahren ist Deutschland trotz eines Rückgangs von -6,12 % im Vergleich zu 2020 weiterhin der stabilste Markt mit 49,4 Mio. verkauften Quadratmetern im Jahr 2021. Der zweitstärkste Markt, Frankreich, wuchs gegenüber 2020 um +13,30 %, wobei 2021 insgesamt 42 Mio. m² verkauft wurden. Großbritannien belegt mit 34,6 Mio. verkauften Quadratmetern den dritten Platz, obwohl die Absätze seit 2020 um -5,72 % zurückgegangen sind.

Russland, setzte sein Wachstum mit +16,24 % gegenüber dem Vorjahr und insgesamt 53,6 Mio. m² an verkauften Bodenbelägen fort. Über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den wachstumsstärksten russischen Markt könne man, so EPLF-Vorstand Max von Tippelskirch, aktuell keine Aussagen machen.