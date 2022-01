17.01.2022

enia verstärkt Vertrieb in Süddeutschland

Die Schweizer enia flooring sieht weiterhin erhebliches Wachstumspotential in Deutschland. Seit Januar 2022 ist Thomas Kandora Gebietsverkaufsleiter in Bayern.

Thomas Kandora ist seit Januar enia-Gebietsverkaufsleiter Bayern. - © enia

Seit einigen Jahren ist enia flooring in Deutschland mit einer eigenen nunmehr fünfköpfigen Vertriebsgesellschaft aktiv und verfolgt eine entschlossene Expansionspolitik. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment unter der Marke enia. Das Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern.

Seit Januar 2022 betreut Thomas Kandora als Gebietsverkaufsleiter den Markt in Bayern, das bisher inklusive Baden-Württemberg von Thomas Gadek bearbeitet wurde. Gadek wird sich ab sofort auf das Verkaufsgebiet Baden-Württemberg fokussieren.

Mit Thomas Kandora stößt ein ausgewiesener Bodenbelagsprofi zu der Außendienstmannschaft rund um Vertriebsleiter Michael Lenz. Seit 2004 ist der gelernte Kaufmann mit Fachrichtung Einrichtungsberatung in der Bodenbelagsbranche vertrieblich unterwegs - zuletzt über vier Jahre für die Dr. Schutz GmbH.