08.12.2021

enia flooring expandiert in Österreich

Ab Januar 2022 sind enia Bodenbeläge auch für österreichische Kunden erhältlich. Vertriebsleiter Alfred Stocker will die Präsenz vor Ort mit einem eigenen Vertriebsteam etablieren.

Alfred Stocker übernimmt ab Januar 2022 den enia-Vertrieb in Österreich. - © enia

enia Gesamtgeschäftsführer Ingo Seemayer schickt mit Vertriebsleiter Alfred Stocker, wie er sagt, seinen „Wunschkandidaten für den österreichischen Markt“ ins Rennen. um neue Marktanteile für enia zu gewinnen. „Mit Alfred Stocker übernimmt ab Januar ein ausgewiesener Verkaufs- und Branchenprofi diese neu geschaffene Position. Sein hervorragendes Netzwerk ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um enia jetzt auch in Österreich und damit in der gesamten DACH Region zu positionieren.“ Einen ersten Fokus will Stocker auf die Neukunden-Akquise legen, im zweiten Schritt soll ein lokales Vertriebsteam aufgebaut werden.

Über enia

enia ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Marketing und den Vertrieb von hochwertigen, nachhaltig produzierten Bodenbelägen. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz positioniert sich am Bodenbelagsmarkt im Premium-Segment. Das Hauptsortiment besteht aus Design- und Parkettkollektionen. enia flooring produziert über Exklusiv-Verträge mit renommierten Herstellern.