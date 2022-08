22.08.2022

Enia baut Deutschlandvertrieb weiter aus

Ab August 2022 übernimmt Bodenbelagsprofi Thorsten Bischof seine Position als Gebietsverkaufsleiter in den Gebieten Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Thorsten Bischof ist neuer Enia-Gebietsleiter Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. - © enia flooring

Ab August 2022 betreut Thorsten Bischof als Gebietsverkaufsleiter für die Schweizer enia flooring die Märkte in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und ist damit der fünfte Mann im Vertriebsteam von Enia in Deutschland. Bischof ist gelernter Großhandelskaufmann mit Fachrichtung Raumausstattung, staatlich geprüfter Betriebswirt und seit 1987 in der Branche verankert, wo er verschiedene Positionen im Bodenbelagsgroßhandel und in der Belagsindustrie bekleidete. Die Vertriebsregion Mitteldeutschland wurde seit sieben Jahren von Michael Lenz bearbeitet, der sich nun auf seine Tätigkeit als Vertriebsleiter fokussieren wird.