24.11.2021

Emco verlagert Produktion von Teppichmatten

Die Emco Bautechnik GmbH hat ihre Teppichmattenproduktion von Lingen nach Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt verlagert. Dabei konnten nach eigenen Angaben fast alle Arbeitsplätze erhalten werden.

Rüdiger von Scheven (links), Geschäftsführer und Werksleiter Emco Tex am neuen Standort in Gräfenhainichen, mit Markus Hummeldorf, Verkaufsleiter Teppichmatten. - © emco Bautechnik GmbH

Grund für die Veränderung ist eine wirtschaftliche Neuorganisation des Geschäftsfeldes, teilt Emco mit. Die Produktion bleibe somit weiterhin in Deutschland.



„Uns war es besonders wichtig, auch zukünftig „Made in Germany“ zu produzieren. Es gab zwar einige Herausforderungen beim Umzug zu bewältigen, nun sind wir aber bereit, neu durchzustarten“, erklärt Rüdiger von Scheven, Geschäftsführer und Werksleiter von Emco Tex. Am Standort in Gräfenhainichen investierte das Unternehmen einen siebenstelligen Betrag, unter anderem für etliche Umbaumaßnahmen .

Die Emco Tex GmbH als Produktionsstandort für die Teppichmatten arbeitet nach eigenen Angaben mit einem bestehenden Team, das für diese neue Aufgabe umgeschult wurde. Die Mitarbeitenden in Lingen konnten demnach für andere Bereiche der Emco Group übernommen werden.