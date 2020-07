30.07.2020

Egger: Stabiles Jahresergebnis 2019/2020

Die Fußbodensparte (Laminat-, Kork- und Designbeläge) liegt mit einem Umsatz von 441,0 Mio. EUR um minus 1,3 Prozent knapp unter dem Vorjahr.

Die Egger Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. - © Egger Holzwerkstoffe

Die Egger Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 2.831,5 Mio. EUR (– 0,4 % zum Vorjahr) und ein EBITDA von 424,4 Mio. EUR (– 0,1 % zum Vorjahr). Rund 10.100 Mitarbeiter (zum Stichtag 30.4.2020) haben zu diesen Ergebnissen und zu einem neuen Höchststand an Produktionskapazität von 8,9 Mio. m3 Holzwerkstoffe und Schnittholz beigetragen. Ebenso befindet sich die Egger Gruppe weiterhin in einer Phase sehr hoher Investitionstätigkeit und hat im Geschäftsjahr 2019/2020 die Rekordsumme von 531,4 Mio. Euro investiert.

Nach einer sehr positiven Geschäftsentwicklung in den ersten elf Monaten haben Effekte der Corona-Pandemie diese leicht gedämpft. Dabei kam es aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitung des Virus und der national dagegen gesetzten Maßnahmen zu regionalen Unterschieden in der wirtschaftlichen Auswirkung. Während es – über das gesamte Geschäftsjahr 2019/2020 betrachtet – in Westeuropa zu Umsatzrückgängen kam, konnten die Umsätze in Mitteleuropa leicht und in den osteuropäischen, amerikanischen und Übersee-Märkten zum Vorjahr teils erheblich gesteigert werden.

Optimistischer Ausblick für 2020/2021

Trotz Unsicherheiten in den Prognosen zur Pandemie-Entwicklung und zu etwaigen weiteren Lockdown-Maßnahmen, geht man bei Egger von einer stabilen Entwicklung im Geschäftsjahr 2020/2021 aus.