05.06.2019

Dr. Schutz Group: German Innovation Award 2019 für "ESD Floor System"

Am 28. Mai 2019 wurde die Dr. Schutz Group als "Winner des German Innovation Awards" für ihr "ESD Floor System" zur nachhaltigen Sanierung von leitfähigen Böden in der Wettbewerbskategorie "Excellence in Business to Business (B2B)" im Bereich "Materials & Surfaces" ausgezeichnet.

Ende Mai 2019 nahm Dr. Lothar Schutz, Inhaber und Manager Director der Dr. Schutz Group, die Auszeichnung "Winner des German Innovation Awards" für das "ESD Floor System" zur nachhaltigen Sanierung von... - © PHOCST

Die Dr. Schutz Group kann seit Ende Mai für ihr "ESD Floor System" zur nachhaltigen Sanierung von leitfähigen Böden den Titel "Winner des German Innovation Awards" in der Wettbewerbskategorie "Excellence in Business to Business (B2B)" im Bereich "Materials & Surfaces" für sich beanspruchen. Damit zählt das Unternehmen zu den Gewinnern aus insgesamt 695 Einreichungen. Nach der Gold-Auszeichnung 2018 für das "floor remake System" ist dies bereits die zweite Auszeichnung für Innovation und Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung der Dr. Schutz Group.

"Mit dieser Auszeichnung werden die jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit des ganzen Teams prämiert, ein Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind. Hier wird deutlich, wie wichtig Innovationen sind und dass wir unsere Arbeit richtig machen. Die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verfolgen wir seit Jahren und nun bekommen wir erneut ein Zeichen, dass wir absolut im Trend der Zeit liegen“, sagt Dr. Lothar Schutz, Inhaber und Managing Director der Gruppe.

"ESD Floor System": Nachhaltige Sanierung von leitfähigen Böden

Beim "ESD Floor System" handelt es sich laut Dr. Schutz um eine Technik zur nachhaltigen Sanierung von leitfähigen Böden, die ein Rausreißen des Bodens überflüssig macht und somit lange Ausfallzeiten für Industrieanlagen im Bestand vermeiden soll. Beschädigte beziehungsweise nicht mehr leitfähige Böden werden demnach auf diese Weise wieder funktionstüchtig gemacht und zugleich dauerhaft geschützt. Das System besteht aus transparenten und farbigen Lacken und funktioniert in drei Schritten:

Der Boden wird zunächst angeschliffen und grundgereinigt. Nach der Trocknung wird die Oberfläche mit ESD-Lacken entweder transparent oder farbig lackiert. Abschließend wird der Boden mit "ESD TOP COAT" dauerhaft geschützt - die Leitfähigkeit bleibt erhalten.

"Gerade in sensiblen Industriebreichen ist es wichtig, dass der ESD-Boden dauerhaft alle Vorschriften erfüllt. Industrieböden entsprechen nach Auftrag unserer ESD Schutzlacke hinsichtlich ihrer leitfähigen Eigenschaften wieder den internationalen Normen, sind optimal geschützt vor Flecken und mechanischem Abrieb und wieder leicht und effizient zu reinigen“, erklärt Dr. Lothar Schutz die Produkteigenschaften der ESD-Lacke.

"German Innovation Award"

Beim "German Innovation Award" prämieren die Juroren Innovationen, die nachhaltig Wirkung zeigen. Der Preis soll keine bloßen Neuheiten auszeichnen, sondern solche, die nachweislich einen Mehrwert für den Nutzer generieren. Initiiert und durchgeführt wird der "German Innovation Award" vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde.