10.02.2022

Dr. Schutz baut Verkaufsteam weiter aus

Marco Konrad und Marius Weißer werden als Regionalleiter im süddeutschen Raum die Kunden des Familienunternehmens aus Bonn betreuen.

Marco Konrad (rechts) und Marius Weißer sind als Regionalleiter für Dr. Schutz im süddeutschen Raum unterwegs. - © Dr. Schutz

Mit Marco Konrad, der bereits seit dem 1. Oktober 2021 den Posten des Regionalleiters bekleidet, hat sich Dr. Schutz langjährige Expertise ins Haus geholt. Durch die selbständige Tätigkeit sowie seine langjährige Arbeit in Betrieben wie etwa Stalder, ADE oder Speckner verfügt der gelernte Parkett- und Bodenleger aus Baden-Württemberg über tiefgreifende Branchenkenntnis und praktisches Know-how in der Fußbodentechnik. Zuletzt war Marco Konrad Fachberater und Regionaler Verkaufsleiter bei der Firma Loba in Ditzingen.

Zum 1. März 2022 reiht sich auch Marius Weißer ins Dr. Schutz Team ein. Der Industriekaufmann ist bereits seit Beginn seiner Karriere in der Bodenbranche verankert und verfügt durch die langjährige Tätigkeit bei Bembé Parkett - zuletzt als Verkaufsleiter der Ulmer Niederlassung - über spezielle Expertise im Bereich Holzböden und -pflege. In seiner jüngsten Tätigkeit bei der weltweit agierenden Beaulieu International Group konnte er sein Fachwissen zudem um die Bereiche Vinyl und Laminat erweitern.