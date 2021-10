20.10.2021

Domotex wagt den Re-Start 2022

Die Domotex will als führende Messe für Teppiche und Bodenbeläge vom 13. bis 16. Januar 2022 kompakt aber mit zusätzlichen digitalen Angeboten in den Re-Start gehen.

Informierten via Livestream: Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX, Deutsche Messe AG (rechts) und Gülsen Akgül, Marketing & Kommunikation. - © Heinze

Der kompakte Re-Start lässt das Angebot auf dem Hannover Messegelände zusammenrücken. Die DOMOTEX wird in den drei Hallen 11, 12 und 13 stattfinden. Die Angebotsschwerpunkte handgefertigte Teppiche sowie maschinell-hergestellte Webteppiche werden in den Hallen 11 und 12 platziert. Dort werden auch textile Bodenbeläge ausgestellt. Hartbeläge sowie die Verlegetechnik ziehen in die Halle 13. Namhafte Parketthersteller wie Bauwerk, Haro oder Scheucher haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Alle bisher geplanten Sonderformate, darunter beispielsweise auch das Workcamp Parquet, werden beibehalten und in den Hallen 11, 12 und 13 platziert.

Das neue Hybridkonzept der DOMOTEX will sowohl ausstellenden Unternehmen als auch den Messegästen aus aller Welt zahlreiche digitale Services und Beteiligungsmöglichkeiten bieten. Allen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht live dabei sein können, wird die digitale Teilnahme ermöglicht. So wird das bei der vergangenen DOMOTEX neu eingeführte DOMOTEX-TV-Format um ein digitales Konferenzprogramm erweitert: ein durchgehendes und buntes Programm mit Live-Vorträgen, Interviews und Diskussionen. Durch das Programm führt Yasmine Blair, renommierte Moderatorin aus Berlin. Das digitale Konferenzprogramm wird aus der Halle 12 live gestreamt.