05.05.2021

Domotex künftig Donnerstag bis Sonntag

Die DOMOTEX wartet vom 13. bis 16. Januar 2022 mit mehreren Neuerungen auf. Wichtige Bodenbelagshersteller haben sich bereits angemeldet.

Die DOMOTEX wartet vom 13. bis 16. Januar 2022 mit mehreren Neuerungen auf. - © Deutsche Messe Hannover

Der aktuelle Anmeldestand belegt nach Auskunft der Deutschen Messe AG die positive Resonanz auf die im Januar 2022 hybrid stattfindende DOMOTEX. „Viele Aussteller haben ihre Teilnahme an der DOMOTEX bereits zugesagt, noch bevor die Anmeldung offiziell möglich war“, sagt Domotex-Direktorin Sonia Wedell-Castellano. So liegen Stand heute unter anderem die Zusagen von Bauwerk Group, HARO und Scheucher als neue Aussteller sowie die Teilnahmen von ter Hürne und Windmöller im Bereich Parkett, LVT und Laminat vor. Des Weiteren sind Associated Weavers, Infloor-Girloon und Onefloor aus dem textilen und elastischen Bereich sowie SELIT aus dem Bereich Anwendungs- und Verlegetechnik bereits angemeldet.“

Zur DOMOTEX 2022 werden zwei neue Labels eingeführt, um die Orientierung für Besucher zu optimieren: „Carpets & Rugs“ und „Floor & Wall“. Die angepasste Hallenbelegung führt Produktgruppen der zwei Labels räumlich zusammen und ermöglicht Fachbesuchern aus Groß- und Einzelhandel, Architektur, Innenarchitektur, Handwerk sowie Möbel- und Einrichtungshandel eine verbesserte Orientierung: In den Hallen 2 bis 4 wird das weltweit größte Angebot an handgefertigten Teppichen präsentiert. Maschinell hergestellte Webteppiche gibt es in den Hallen 5 bis 7 zu sehen. Somit bilden die Hallen 2 bis 7 „Carpets & Rugs“.

Produkte und praxisorientierte Lösungen aus der Anwendungs- und Verlegetechnik werden künftig in Halle 12 zu Hause sein, in direkter Anbindung an die textilen Bodenbeläge in Halle 11 sowie die Hartböden und elastischen Böden in Halle 13. Zum erweiterten Angebotsspektrum gehören die vielen Wandlösungen, die die Aussteller regelmäßig auf der DOMOTEX zeigen. Damit bilden die Hallen 11 bis 13 die „Floor & Wall“.

Neue Tagesfolge

Ab nächstem Jahr wird die DOMOTEX von Donnerstag bis Sonntag stattfinden (bisher Freitag bis Montag). Somit startet die DOMOTEX 2022 am 13. Januar und bleibt bis zum 16. Januar geöffnet. Mit der neuen Tagesfolge entspricht die DOMOTEX dem Wunsch zahlreicher Besucher und Aussteller, die Messe bereits am Donnerstag offiziell zu eröffnen und zwei aufeinanderfolgende Werktage anzubieten.

DOMOTEX Worldwide

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR: Shanghai, 25. – 27. Mai 2022, internationale Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der Region Asien-Pazifik, wird aufgrund der Überschneidung mit offiziellen Regierungsterminen im Mai statt im März ausgerichtet. Veranstaltungsort ist das NECC-Gelände. Die DOMOTEX Turkey: (Gaziantep), führende Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der Türkei, wird voraussichtlich im Herbst 2021 veranstaltet.