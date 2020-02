28.02.2020

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR: Neuer Termin steht

Nachdem der ursprüngliche Märztermin für die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR wegen des Coronavirus abgesagt wurde, findet die Messe nun vom 31. August – 2. September 2020 statt.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR findet vom 31. August – 2. September 2020 in Shanghai statt. - © Deutsche Messe Hannover

Wie auch in den Vorjahren wird die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR in Shanghai ausgerichtet. Die neue Terminierung macht allerdings einen Umzug in das National Exhibition and Convention Center (NECC) erforderlich. Das NECC ist der größte Ausstellungskomplex in Shanghai, der sich in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens Shanghai-Hongqiao befindet.

Mit der Neuterminierung wollen die Organisatoren vor allem die Sicherheit aller Teilnehmer sowie die hohe Qualität und den Erfolg der führenden Messe für Teppiche und Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum Messe sicherstellen.