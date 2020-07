06.07.2020

Döllken Profiles sagt Teilnahme an BAU 2021 ab

Für die Döllken Profiles GmbH gehörte die BAU in München seit vielen Jahren zu den wichtigsten Messen der Baubranche. Jetzt hat der Sockelleisten-Spezialist seine Teilnahme abgesagt.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Döllken Profiles, Hartwig Schwab, sagt dazu: "In den vergangenen Tagen haben wir das Für und Wider abgewogen und sind letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass aufgrund der weiterhin unsicheren Entwicklung der Covid-19 Pandemie keine unbeschwerte Teilnahme möglich sein wird. Viele für uns wichtige Besucher aus dem In- und Ausland werden vermutlich die Reise nach München meiden und auch der für uns so wichtige direkte Kontakt mit unseren Kunden wird nicht wie gewohnt möglich sein."



Wolfgang Breuning, ebenfalls Geschäftsführer von Döllken Profiles, ergänzt: „Die BAU in München gehört für uns zu den Highlights im Messekalender und wir bedauern es sehr, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr ohne uns stattfinden wird. Wir hoffen aber zeitgleich auch auf das Verständnis unserer Kunden und der Veranstalter für diesen Schritt."