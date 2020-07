13.07.2020

Döllken Profiles: Richtfest für neues Logistikzentrum

Das neue Lager mit Logistikzentrum, das Döllken Profiles derzeit in Bönen (NRW) errichtet, liegt zeitlich voll im Plan. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Alles im Plan beim Richtfest: Von links Wolfgang Breuning (Geschäftsführer), Hartwig Schwab (Vorsitzender der Geschäftsführung), Daniel Reuter (Head of Logistics) - © Döllken Profiles

© Döllken Profiles

Richtfest in Bönen: Das neue Lager und Logistikzentrum des Sockelleisten-Spezialisten Döllken Profiles liegt ganz im Projektzeitplan. Bis Ende des Jahres 2020 wird am Produktionsstandort in Bönen ein 10.000 Quadratmeter großes neues Lager mit angeschlossenem Logistikzentrum entstehen.

Durch die Zentralisierung des logistischen Workflow will das Unternehmen im erheblichen Umfang Transporte überflüssig machen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Zudem kann das Unternehmen dann schneller und flexibler auf Kundenwünsche reagieren.