10.02.2021

Döllken Profiles ist umgezogen

Der Spezialist für Sockelleisten sowie technische Profile investiert über 10 Millionen Euro am Standort Bönen (NRW) und zentralisiert Logistik, Produktion und Verwaltung.

Döllken Profiles zentralisiert Logistik, Produktion und Verwaltung. - © Döllken Profiles

Nach nur zehn Monaten Bau- sowie Umzugszeit hat Döllken Profiles Anfang 2021 den Betrieb im erweiterten Stammwerk in Bönen aufgenommen. Ausgangspunkt für die strategische Überlegung, die Kräfte an einem zentralen Ort zu bündeln, war und ist das nach eigenen Angaben anhaltend starke Wachstum des Unternehmens. Die einhergehende Zunahme an prozessualer Komplexität, die sich unter anderem durch ein kontinuierlich umfangreicher gewordenes Produktprogramm ausdrückt, in Verbindung mit starkem Wachstum, machte diesen Schritt laut Unternehmen erforderlich.

Auf 10.000 qm zusätzlicher Fläche wird im Werk Bönen nicht nur die Logistik auf ein völlig neues Niveau gebracht, sondern auch auf freiwerdenden Flächen zehn neue Produktionslinien installiert. Bereits in 2021 will das Unternehmen 40 Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren rund 100 Arbeitsplätze am Standort Bönen neu entstehen