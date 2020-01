07.01.2020

Döllken Profiles baut neues Logistikzentrum

Döllken Profiles und die Surteco Group wollen ihr bisher größtes Investitionsprojekt am Standort Bönen umsetzen: Etwa 11 Millionen Euro soll das Projekt inklusive 10.000 m2 großem Logistikzentrum kosten.

Döllken baut 2020 ein 10.000 m2 großes, neues Logistikzentrum am Produktionsstandort Bönen. - © Döllken Profiles GmbH Weitere Bilder

Aufgrund des starken Wachstums der letzten Jahre, gestiegener Komplexität und dem kontinuierlichen Ausbau des Produktprogrammes hat die Geschäftsleitung der Döllken Profiles GmbH gemeinsam mit dem Mutterkonzern, der Surteco Group SE, beschlossen, das bisher größte Investitionsprojekt in der Geschichte des Unternehmens anzugehen. Mit einer Gesamtinvestition von ca. 11 Millionen Euro will Döllken die eigene Leistungsfähigkeit deutlich steigern.

Bis Ende des Jahres 2020 soll am Produktionsstandort Bönen ein 10.000 m2 großes, neues Logistikzentrum entstehen. In diesem werden die wesentlichen logistischen Aktivitäten gebündelt, wodurch mehr Flexibilität und eine bessere Performance hinsichtlich der gesamten Disposition und Abwicklung der Lieferungen erzielt werden soll. Neben neuen Räumlichkeiten für Versand und Logistik entstehen auch ca. 40 Büroarbeitsplätze sowie neue Sozialräume für über 180 Mitarbeiter. Durch die Zentralisierung der logistischen Aktivitäten werden laut Döllken im erheblichen Umfang Transporte überflüssig und so ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

4.000 m2 mehr Produktionsfläche

Im Zuge des Neubaus erweitert Döllken die Produktionsfläche in Bönen um rund 4.000 m2 und schafft damit weitere Kapazitäten für die Produktion von Sockelleisten, technischer Profile und LED-Bändern. Auf der verfügbaren Fläche können nach Unternehmensangaben bis zu zwölf neue Extrusionslinien aufgebaut werden. "Die Kunden aus Handel, Industrie und Handwerk können sich auf noch besseren Service, schnellere Lieferfähigkeit und einen leistungsfähigen und zukunftsbeständigen Partner freuen“, erklärt Hartwig Schwab, CEO der Döllken Profiles GmbH.

Die ersten Arbeiten beginnen bereits im Januar 2020, der offizielle Baubeginn ist im Frühjahr geplant. Insgesamt werden die Bauarbeiten weniger als ein Jahr in Anspruch nehmen und im laufenden Betrieb realisiert.