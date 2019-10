14.10.2019

Döllken Profiles: Erich Petr übergibt an Stefan Wüstefeld

Erich Petr (72), langjähriger Vertriebsmitarbeiter von Döllken Profiles, übergibt sein Gebiet an Stefan Wüstefeld (32). Er stammt aus Northeim und war zuletzt bei Volkswagen im technischen Außendienst.

Erich Petr (links) verlässt nach vier Jahrzehnten die Kernsockelleisten-Bühne und übergibt an den Wirtschaftsingenieur Stefan Wüstefeld. - © Döllken Profiles

Im Jahr 1973 startete Erich Petr mit 26 Jahren seine Karriere als Vertriebsmitarbeiter bei der einstigen Firma Schock, die dann 1998 durch Döllken übernommen wurde. Hier betreute er dann als selbstständiger Handelsvertreter ein über fünf Landesgrenzen hinweg reichendes Gebiet. Nach fast 46 Jahren und mehr als 100.000.000 verkauften Metern Sockelleiste verabschiedet sich Petr in den Ruhestand. Sogar ein Produkt wurde nach ihm benannt: Die EP60/13 (EP steht für Erich Petr) hat er forciert und dazu beigetragen, dass der Hersteller aus Weimar grundsätzlich eine passende, stanzbare Leiste zu jedem Designbelag am Markt anbieten kann.



Seine Nachfolge tritt Stefan Wüstefeld an. Der 32 Jahre alte Wirtschaftsingenieur aus Northeim kommt vom technischen Außendienst der Volkswagen AG und hat eine ganz eigene Beziehung zur Branche: Sowohl sein Vater als auch sein Bruder sind bereits im Außendienst im Bereich Bodenbelags- und Farben-Großhandel unterwegs.

Die Döllken Profiles GmbH beliefert als kunststoffverarbeitendes Unternehmen weltweit die Baubranche sowie die Industrie mit Sockelleisten, technischen Profilen, Rollladen- sowie Lichtsystemen. Seit 2002 gehört Döllken zur Surteco Group SE, entstanden aus einem Zusammenschluss sich ergänzender deutscher Unternehmen mit insgesamt über 400 Jahren Erfahrung in der Herstellung dekorativer Möbeloberflächen und verwandter Produkte. Die Gruppe ist auf vier Kontinenten an mehr als 20 Standorten mit eigenen Produktionsstätten sowie Vertriebsgesellschaften vertreten und beschäftigt weltweit über 3.300 Mitarbeiter.