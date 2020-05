07.05.2020

Die Branche trauert um Otto Rapp

Der Bundesverband Parkett- und Fußbodentechnik verliert mit Otto Rapp einen der größten Persönlichkeiten im Parkettlegerhandwerk.

Otto Rapp ist am 06.05.2020 im Alter von 93 Jahren verstorben. Rapp war ein Gründervater der Parkettrestauratoren und der damit verbundenen Ausbildung in der „Stuttgarter Schule“. Durch die Arbeit der Bundesfachgruppe der Restauratoren im Parkettlegerhandwerk wird sein hohes Wissen in der Ausbildung bis heute weitergetragen. „Wir sind unendlich dankbar dafür, dass wir mit einem solchen innovativen und liebevollen Menschen zusammenarbeiten durften. In dieser schweren Zeit sind wir in Gedanken bei seinen Familienangehörigen und wünschen viel Kraft und Zuversicht“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Bundesverbandes Parkett und Fußbodentechnik zum Tod von Otto Rapp. Diesen Worten kann sich boden wand decke nur anschließen.