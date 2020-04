28.04.2020

Deutscher Kork-Verband tritt DIN bei

Der Deutsche Kork-Verband (DKV) baut sein Engagement im DIN aus und ist rückwirkend zum 1. Januar 2020 dem nationalen Normungsgremium als Vereinsmitglied beigetreten.

Der Deutsche Kork-Verband e.V., Herford, ist seit Jahresbeginn 2020 Mitglied im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin. - © DIN

Damit möchte der DKV nicht nur die Vernetzung im Bereich der Standardisierung ausbauen, sondern insbesondere die europäische Normenarbeit aktiv unterstützen. Der Verband arbeitet seit vielen Jahren im DIN Normenausschuss Kunststoffe (FNK) mit. Mit seinem Beitritt sucht der DKV als Branchenvertreter der Korkindustrien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz den Schulterschluss mit fachlich vergleichbar ambitionierten Mitstreitern. Ein weiteres Ziel ist die Stärkung europäischer Standardisierungsinteressen.

Welche Normen gelten für Korkfußböden?

Korkprodukte, wie beispielsweise Korkfußböden, werden über Normen auf ISO-, CEN- und/oder DIN-Ebene standardisiert. Der Deutsche Kork-Verband e.V. arbeitet deshalb seit vielen Jahren im Arbeitsausschuss „Elastische Bodenbeläge“ des DIN-NA „Kunststoffe“ als Experte mit. Häufig in enger Abstimmung mit den in der Normung aktiven Kollegen aus Portugal wurden so die Grundlagennormen DIN EN 12104 oder DIN EN 14085 bzw. ISO 20362 maßgeblich begleitet und mitgestaltet.