18.08.2020

Delaminierte Holzböden: Sanierung ohne Substanzverlust

Die Fußböden der „Villa Merton“ in Frankfurt haben eine bewegte Geschichte. ­Restaurator Marko Domschke aus dem Erzgebirge hat in zwei Räumen der neubarocken Stadtvilla die historischen Böden mit einem neuen Verfahren wieder auf Vordermann gebracht – ganz ohne Substanzverlust.

Die Bar in neuem Glanz: Die Intarsienrosette wurde nach Vorlage neu hergestellt und eingelegt. - © Marko Domschke

Wo heute Gourmets feinste Spezialitäten einer vielfach ausgezeichneten und hochdekorierten Küche genießen, lebte einst der Frankfurter Industrielle, Politiker und Mäzen Richard Merton (1881 bis 1960). Der Namensgeber für die „Villa Merton“ ließ die neubarocke Stadtvilla im Jahre 1927 errichten. Nach dem Krieg wurde die durch Bomben teilweise zerstörte Villa von der US-Armee als Offiziersheim genutzt, später wurde dort der „American Press Club“ installiert.

Seit 1953 in städtischem Besitz, wurden Villa und Park immer wieder behutsam modernisiert und denkmalschutzkonform aufwändig saniert. Trotzdem waren die Oberflächen der historischen Fußböden in der „Villa Merton“ in einem sehr schlechten Zustand. Ziel für die Restaurierung war, sie o hne Substanzverlust zu restaurieren und Ablösungen der Decklagen zu verfestigen bzw. zu unterleimen.

© Marko Domschke

Im ersten Schritt wurden die Böden gereinigt und von allen groben Verschmutzungen befreit, damit sich die Restauratoren ein genaues Bild machen konnten. Diese Arbeiten wurden durch Absaugen und Aufbringen einer Intensivreinigung für gewachste Holzböden realisiert.

Nach der Trocknung konnten Domschke und sein Team mit der Restaurierung der Decklagen bzw. Hohlstellen beginnen. Hierzu wurde eine neu entwickelte Technik eingesetzt, mit der Leime und Füllstoffe mit einem hohen Druck von bis zu 800 bar durch 0,3 bis 0,5 mm kleine Löcher injiziert werden.

"Durch die Injektion mit hohem Druck lassen sich abgelöste Hohlstellen ohne Ausbau verfestigen." (Marko Domschke, Restaurator im Parkettlegerhandwerk und Mitentwickler dieses Verfahrens)

Nachdem die betreffenden Stellen zu Beginn der Restaurierung durch Abklopfen und Markieren festgelegt wurden, konnten die Restauratoren anschließend Löcher bohren, durch die nun sozusagen „minimal­invasiv“ präzise der Leim an der Hohlstelle injiziert werden konnte. „Da bei dieser neuartigen Technik mit sehr hohem Druck auf engstem Raum gearbeitet werden kann, ist es möglich, auch große abgelöste Hohlstellen zu verfestigen, ohne diese ausbauen zu müssen“ , berichtet Domschke. Im nächsten Schritt wurden die Oberflächen von allen tieferen Verschmutzungen und Wachsresten gereinigt, sodass eine gleichmäßige und saubere Oberfläche entstand, ohne einen Substanzverlust an den Historischen Fußböden zu haben. Abschließend haben die Restauratoren mit Ölen und Wachsen durch mehrfaches Auftragen und Polieren einen neuen Schutz für die historischen Fußböden der neubarocken Villa ­geschaffen.