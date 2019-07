17.07.2019

Decor-Union: Frank Böttner zum Geschäftsführer bestellt

Frank Böttner wird zum 1. September 2019 Geschäftsführer der Decor-Union. Er wird die Verbandgruppe gemeinsam mit Regina Hebbeln-Röttjer vertreten.

Frank Böttner wird zum 1. September 2019 als Geschäftsführer der Decor-Union-Gruppe berufen. - © Decor-Union

Anlässlich der Gesellschafterversammlung am 28. Juni 2019 in Berlin gab Thomas Böhmler, Vorsitzender des Beirats der Decor-Union bekannt, dass der siebenköpfige Beirat der Verbandsgruppe Frank Böttner zum weiteren Geschäftsführer Gruppe berufen hat. Damit wird die Decor-Union ab 1. September 2019 gemeinschaftlich von Frank Böttner und Regina Hebbeln-Röttjer, die sich auf der Gesellschafterversammlung im Juni 2021 in den Ruhestand verabschieden wird, vertreten.

Böttner ist seit März 2011 bei der Decor-Union beschäftigt und für den Bereich Großhandel zuständig. Seit Anfang 2019 liegen auch der Einzelhandel und seit 1. Juli 2019 der gesamte Einkauf in seinem Zuständigkeitsbereich. Die Verantwortung für die Säule Objekteure/Verarbeiter liegt weiterhin bei Regina Hebbeln-Röttjer, die hierbei von Katharina Pas unterstützt wird.

Frank Böttner ist ausgebildeter Raumausstatter und Betriebswirt des Handwerks und hat als Niederlassungsleiter, Gebietsverkaufsleiter und Geschäftsführer namhafter Großhandelsunternehmen Kompetenzen und Erfahrungen in der Branche erworben.