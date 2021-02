17.02.2021

Das sind die Laminattrends 2021

Auch Laminatfußböden folgen einem Megatrend und der heißt: Die Natur ins eigene Zuhause holen – Holz und mineralische Texturen geben den Ton an. Ergänzend dazu stecken Metall- und Betonoptiken den Rahmen für trendige, urbane Wohnbereiche ab.

Die Verwendung von natürlichen Materialien ist ein bestehender Trend. - © Hamberger Flooring Weitere Bilder

Der Trend zu natürlichen Materialien hält weiter an. Eichenholz ist besonders beliebt und auch die Verwendung anderer Holzarten wie Kastanie, Kiefer, Walnuss und das Zusammenspiel verschiedener Materialien hat an Bedeutung gewonnen. Kunden wünschen sich einen Fußbodenbelag, der so naturnah wie möglich ist, weshalb viele Hersteller kontinuierlich daran arbeiten, das Aussehen und die Haptik ihrer Laminatfußböden zu verbessern, damit sie sich kaum noch von Echtholz unterscheiden lassen.

Dabei haben sie durch die Verwendung von natürlichem Eichenmaterial mit Ästen und Rissen neue Maßstäbe gesetzt, ein unvollkommenes, handgearbeitetes Erscheinungsbild von Bodenplatten zu schaffen. Fest steht: Die Wirkung der Natur auf unser Wohlbefinden ist nicht zu unterschätzen. Der Fokus auf die eigenen vier Wände im Zuge der Corona-Pandemie verstärkt dabei den Trend, ein Stück Natur ins eigene Zuhause zu holen. Und dieser Trend dürfte weiter anhalten.



Dunkle, erdige Farbtöne und Transparenz



Neben dunklen, natürlichen und erdigen Tönen, die mit der Verwendung natürlicher Materialien einhergehen, erfreuen sich auch unsichtbare und transparente Farben enormer Beliebtheit, da sie den Akzent auf das Rohholz setzen. Andere beliebte Farben wie Rosé, Salbei, Minze, Blau, Terracotta und Cognac belegen den Trend zu sanfteren, beruhigenden Farben.

© Çamsan Entegre

Die Verwendung von natürlichem Holz wird durch Steinoptik ergänzt, die überwiegend in verschiedenen Grautönen anmutet. Während eine Metall- und Betonoptik den Rahmen für trendige, urbane Wohnbereiche absteckt, zeichnet sich zudem eine Tendenz zu wärmeren Gestaltungen und zeitloser Eleganz ab. Zum Beispiel sorgen Granit, Sandstein und Marmor für ein hochwertiges und zeitloses Aussehen. Außerdem helfen matte, dezente Veredelungen dabei, ein warmes Ambiente in einem Raum zu schaffen.

Fischgräten und Chevrons sind bei den Mustern für Bodenbeläge weiterhin beliebt. Der Interior-Trend, verschiedene Fußbodenbeläge und Dielengrößen zu kombinieren, ist ebenfalls en vogue. Deshalb besteht eine hohe Nachfrage nach sämtlichen Größen: nach langen und breiten Dielen, um die natürliche Wirkung des Holzes aufzuzeigen sowie nach kleinen Formaten, um eine Verlegeoptik zu schaffen.



Wasserbeständig und nachhaltig



Die Hersteller von Fußbodenbelägen konzentrieren sich weiterhin auf Wasserbeständigkeit und Geräuschreduktion als wichtige Leistungsmerkmale ihrer Produkte. Ein wasserundurchlässiger Fußbodenbelag bietet den Kunden mehr Flexibilität, da er auch in Räumen mit besonderen Anforderungen verlegt werden kann, wie in feuchten Umgebungen. Außerdem stellen die Aspekte der Nachhaltigkeit und Beständigkeit weiterhin Merkmale dar, die von Kunden sehr geschätzt werden. So möchten sie in ein hochwertiges Produkt investieren, das lange hält, und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt ­reduzieren.