19.11.2020

C/R/O/ und emco Bautechnik GmbH verschmelzen

Bereits seit 2010 ist C/R/O/ ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der emco Group. Ab Januar 2021 wird diese Verbindung durch den neuen Firmennamen dokumentiert und die C/R/O/ GmbH geht in die emco Bautechnik GmbH über.

Jörg Harbecke, Geschäftsführer von Emco Bau - © emco Bau

„Der starke Markenname emco steht nun für das gesamte Produktspektrum der Sauberlaufsysteme - von der Eingangsmatte bis zur textilen Sauberlaufzone", sagt emco- Geschäftsführer Jörg Harbecke. Das C/R/O/-Team in Haan stehe Kunden weiterhin in bekannter Besetzung zur Verfügung,

Die Verschmelzung sorge außerdem für ein international einheitliches Auftreten am Markt. „Wir freuen uns darauf, mit unserem gesamten emco-Produktportfolio die Chancen am Markt noch besser nutzen zu können - unter neuem Namen, mit neuer Kollektion und mit der bewährten Qualität“, so Harbecke weiter.