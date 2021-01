05.01.2021

Corona bremst Domotex erneut aus

Die nach der Verschiebung auf den 18.-20. Mai geplante Domotex findet in 2021 nun nicht als hybride Messe statt. Aktuell ist mit dem Domotex Digital Day am 20. Mai 2021 eine alternative, digitale Businessplattform geplant.

Die Domotex 2021 findet als reines, eintägiges Digitalevent am 20. Mai statt. - © Deutsche Messe Hannover

Nach dem erneuten Anstieg der weltweiten Infektionszahlen im Zuge der COVID-19 Pandemie hat die Deutsche Messe AG entschieden, die Domotex 2021, nach der letzten Terminverschiebung in den Mai, nicht wie geplant als hybride Veranstaltung durchzuführen. Aktuell ist mit dem Domotex Digital Day am 20. Mai 2021 eine alternative, digitale Businessplattform geplant. Zentrales Element der Plattform ist eine Digitalkonferenz, die aktuelle und zukunftsweisende Themen der internationalen Bodenbelagsbranche aufgreift.

Die nächste hybride Domotex ist vom 13. bis 16. Januar 2022 auf dem Messegelände in Hannover geplant.