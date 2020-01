08.01.2020

Condor Group übernimmt Dura-Marken

Die niederländische Condor Group übernimmt die Traditionsmarken Dura, Textimex und TWN von Dura Textimex GmbH & Co KG in Fulda.

Mit dieser Akquisition will die Condor Group ihre Position im Objektmarkt stärken und hat in diesem Zuge bereits im Jahr 2018 die Nadelvlies -Marke "Strong" von DLW übernommen. Von der Übernahme der DURA-Marken von Dura Textimex verspricht sich Condor einen gestärkten Auftritt im Bereich der fundamentalen textilen Bodenbelag-Segmente sowie Synergien im Vertrieb und Handel, heißt es in einer Mitteilung.

Die aktuellen Dura-Kollektionen "Contract" und "Living" werden ebenso wie "Sanyl"-Nadelvlies sowie "Twin Classic Wool" zunächst weitergeführt und später schrittweise überarbeitet und ergänzt. Ab dem 1. April 2020 werden diese Produkte direkt von der Condor Group ausgeliefert.