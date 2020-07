09.07.2020

BVPF: Veranstaltungen für 2020 abgesagt

Der Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik (BVPF) hat die Gemeinschaftstagung "Estrich-Parkett-Belag" sowie die BVPF-Mitgliederversammlung abgesagt. Geplant waren die Veranstaltungen für den 17. und 18. November 2020 in Berlin.

© BVPF

Die Veranstaltungen waren in Verbindung mit dem Deutschen Baugewerbetag geplant, der aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise ablaufen wird. Der Vorstand hat deshalb beschlossen, die Gemeinschaftstagung 2020 sowie die BVPF-Mitgliederversammlung 2020 auf 2021 zu verlegen. Der Bundesverband Estrich und Belag (BEB) hat in gleicher Wiese entschieden

Bei den einzuhaltenden Abstandsregelungen sowie weiterführender Hygienemaßnahmen wäre eine Veranstaltung, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, leider nicht durchführbar. Das betrifft auch die fachlichen Gespräche und den Gedankenaustausch während bzw. am Rande der Veranstaltung, teilt der BVPF mit.

Über neue Termine im Jahr 2021 wird der Vorstand bei seiner nächsten Sitzung beraten.