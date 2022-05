12.05.2022

BVPF: Norbert Arnold mit Baumann-Fröhlich-Preis ausgezeichnet

Der Bundesinnungsverband Parkett und Fußbodentechnik (BVPF) ehrt Dr. Norbert Arnold für seine Verdienste um das bodenlegende Handwerk mit dem Baumann-Fröhlich-Preis.

Der scheidende Bundesinnungsmeister Peter Fendt (links) überreicht Dr. Norbert Arnold den Baumann-Fröhlich-Preis. - © Heinze

Mit Dr. Norbert Arnold, dem amtierenden Vorsitzenden der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) und Leiter der Technischen Sortimentsentwicklung bei der Uzin Utz AG, wurde ein Vertreter der Industrie ausgezeichnet, der sich jahrzehntelang herausragend für die Belange des Handwerks eingesetzt hat. Man verleihe, so der scheidende Bundesinnungsmeister Peter Fendt auf der BVPF-Mitgliederversammlung am 5. Mai in Fulda, diesen Preis einem Akademiker und „einem Gesprächspartner auf Augenhöhe“, von dem man sich auch angesichts manchmal unterschiedlicher Interessen stets mitgenommen fühlt.