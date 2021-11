08.11.2021

Bundesleistungswettbewerb 2021

In Plauen fand am vergangenen Freitag, dem 5. November, der Bundesleistungswettbewerb der Boden- und Parkettleger statt. Jetzt stehen die fünf Besten fest.

Die Gewinner des Bundesleistungswettbewerbs sind Moritz Kircher aus Baden-Württemberg (zweite Reihe, zweiter v.l.) und Michael Graber aus Bayern (hintere Reihe, zweiter v.l.). - © Stolzenberger

Der Bundesleistungswettbewerb ging am Freitag, dem 5. November, in die nächste Runde. Am Beruflichen Schulzentrum e.o.plauen im sächsischen Plauen traten insgesamt sechs Parkettleger und drei Bodenleger gegeneinander an. Bundesleistungswart Tobias Michalak eröffnete die Veranstaltung. Neben den Teilnehmern sahen sich etwa 250 Besucher den Wettbewerb vor Ort an und unterstützten so die jungen Parkett- und Bodenleger.

Platz: Moritz Kirche r, Baden-Württemberg Platz: Niklas Bratfisch, Sachsen