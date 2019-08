07.08.2019

Bünder-Gruppe: Neue Kooperation mit Rigromont

Die Bünder-Gruppe wird zum 1. September 2019 Gesellschafter der Rigromont GmbH. Als gemeinsames Ziel strebt die Kooperation eine vertiefte Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung im Sortimentsbereich Bodenbeläge und Zubehör an.

Ab September ist die Bünder-Gruppe Gesellschafter der Großhandelskooperation Rigromont. - © ams (stock.adobe.com)

Die H.J. Bünder GmbH mit Sitz in Euskirchen wird mit Wirkung zum 1. September 2019 Gesellschafter der Großhandelskooperation Rigromont GmbH. Gemeinsames Ziel ist die vertiefte Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Sortimentsbereich Bodenbeläge und Zubehör. Die Bünder-Gruppe hat ihre Sortimentsschwerpunkte im Holz- und Baustoffgroßhandel, ist an mehreren Standorten in Deutschland aktiv und ist ein langjähriger Gesellschafter der Holzring GmbH. Durch die Kooperation mit Rigromont werden gemeinsam einkaufs- und vertriebsseitige Strategieansätze erarbeitet, Einkaufsabschlüsse mit leistungsfähigen Lieferanten getätigt und Marketing-, Präsentations- und Kollektionskonzepte für die Gesellschafterunternehmen entwickelt.

Die Rigromont- Mitglieder im Überblick:

- Bünder-Gruppe (Euskirchen)

- Cabana (Herisau, Schweiz)

- Fries-Gruppe (Kiel)

- Lotter+Liebherr-Gruppe (Gaggenau)

- Ruhe & Co. (Göttingen)

- Schmitt & Orschler (Aschaffenburg)

- Sonnen-Herzog (Düsseldorf)

- Sonnhaus-Gruppe (Wels, Österreich)

- Thalhofer-Gruppe (Deisenhausen)