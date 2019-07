18.07.2019

Brüder Schlau: Finanzierungsstruktur vereinbart

Der Ende Dezember 2018 eingeleitete Prozess zur Refinanzierung der Unternehmensgruppe Brüder Schlau wurde in dieser Woche erfolgreich beendet.

Der im Dezember letzten Jahres eingeleitete Prozess zur Finanzierung der Unternehmensgruppe Brüder Schlau wurde in dieser Woche erfolgreich beendet. Das gab die Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt. Alle das Familienunternehmen seit langem begleitenden Banken haben sich demnach in einem gemeinsamen Kreditvertrag zu der Unternehmensgruppe bekannt. Auch die Kreditversicherer haben weiterhin die Aufrechterhaltung bedarfsgerechter Limits zugesagt.

Zukünftig wird die Unternehmensgruppe – wie in der Vergangenheit – wieder durch eine Doppelspitze repräsentiert. Dr. Marcus Opitz wird als weiterer einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer eintreten und vorrangig den Vertriebsbereich sowie das Bankberichtswesen verantworten. Dr. Ralf Bartsch wird die Zentralbereiche führen. Markus Büscher, bisher Geschäftsführer Einzelhandel (Hammer Fachmärkte), wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

An der grundsätzlichen Ausrichtung der Gruppe mit ihren Groß- und Einzelhandelsaktivitäten wird sich nichts ändern. „Im Gegenteil: Wir wollen unsere Marktanteile in beiden Bereichen ausbauen und unser Markenprofil weiter schärfen“, betont Dr. Marcus Opitz. „Mit dem im Mai erfolgten Start des Online-Portals für Hammer werden wir auch jüngeren Käuferschichten gerecht. Dieses Online-Geschäft gilt es vernünftig nach vorne hin zu entwickeln, damit es eine sinnvolle Ergänzung für unseren stationären Handel wird“, so Opitz weiter.