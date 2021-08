09.08.2021

Branchentag Holz als Präsenzveranstaltung terminiert

Am 9. und 10. November 2021 findet der 16. Branchentag Holz in Köln als Präsenzveranstaltung statt. Der Branchentag Holz wird damit die erste große Veranstaltung der Branche mit Publikum seit März 2020 sein.

Aktuell haben sich laut GD Holz 125 Aussteller angemeldet, 85 Prozent der Fläche ist belegt. Pro Messetag kann der Branchentag bis zu 1.400 Gäste inkl. Standpersonal in der Halle begrüßen – bei der zu erwartenden Besucherzahl rechnen die Veranstalter mit zwei gleich starken Tagen.

Als Abschluss und Bestandteil des 1. Messetages soll auch ein Branchenabend als „get together“ stattfinden. In welcher Form das sein wird, hängt von der dann gültigen Infektionsschutzverordnung und Inzidenzstufe in NRW ab. „Der Schutz der Gesundheit aller Gäste genießt die oberste Priorität, darauf wird die gesamte Planung ausgerichtet“, so Thomas Goebel, Geschäftsführer der GD Holz Service GmbH.