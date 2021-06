29.06.2021

Botament baut Vertrieb weiter aus

In seiner Aufgabe als neuer Gebietsleiter verstärkt Steven Martin (37) seit dem 1. Juni 2021 das Vertriebsteam Süd von Botament.

Steven Martin übernimmt als Gebietsleiter die Region Ulm, Allgäu, Bodensee bei Botament. - © Botament

Der ausgebildete Fliesenleger ist seit 20 Jahren in der Fliesen- und Bauchemiebranche tätig und konnte umfassende Erfahrungen sammeln. Zuletzt arbeitete Martin rund zehn Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen. Darunter fast acht Jahre bei der Hornbach Baustoff Union. Bei Botament übernimmt er in seiner Position als Gebietsleiter die Region Ulm, Allgäu, Bodensee.