26.02.2021

Bostik baut Hauptsitz in Borgholzhausen weiter aus

Bostik baut seinen Hauptsitz in Borgholzhausen weiter aus. Der Kleb- und Dichtstoffspezialist hat 5.000 Quadratmeter Fläche sowie benachbarte Produktions-, Verwaltungs- und Schulungsbauten mit 15.000 weiteren Quadratmetern übernommen.

Früher Westfalia, jetzt Bostik: Durch die Übernahme eines 15.000 Quadratmeter großen Nachbargrundstücks samt Bebauung kann Bostik seine Produktionskapazität erweitern und alle Mitarbeiter an einem Standort... - © Westfalia GmbH, Borgholzhausen

Bostik will die freie Fläche nutzen, um die Produktionskapazität im Bereich Pulver auszuweiten. Um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, passte Bostik seine Lagerkapazitäten dem Unternehmenswachstum an. Die bereits angekündigte Verlagerung der gesamten Logistik in eine neue Lagerhalle in unmittelbarer Nähe zum Produktionswerk soll zum 01.05.2021 erfolgen. Weitere 10.000 m2 kann Bostik zum Ausbau der Produktionskapazitäten im Bereich wasser- und polymerbasierter Klebstoffe nutzen, die für die Verlegung von elastischen und textilen Belägen sowie von Parkett, ebenso für die Bereiche Industrieklebstoffe und Dichtmassen auf Basis Butyl zum Einsatz kommen.

Mit der weiteren Konzentration von Verwaltung, R&D, AWT, Vertrieb, Marketing und Produktion am zukünftig gemeinsamen Standort Industriestraße will das Unternehmen ein ganz neues Kapitel in der Firmenentwicklung aufschlagen. In den neuen Büroturm werden die Mitarbeiter umziehen, die jetzt in einem Verwaltungs- und Produktionsgebäude auf der anderen Seite der Bahnlinie sowie in der Hauptverwaltung untergebracht sind.

Diese Maßnahme sowie weitere zukünftige Investitionen am Standort Borgholzhausen sollen es Bostik ermöglichen, das anhaltend starke Unternehmenswachstum weiterhin gut zu stemmen, heißt es in einer Mitteilung.