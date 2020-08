31.08.2020

Bert Bergfeld wird neuer GHF-Geschäftsführer

Bert Bergfeld hat zum 01. September 2020 die Geschäftsführung des Bundesverbandes Großhandel Heim & Farbe e.V. (GHF) übernommen.

Bert Bergfeld hat die Geschäftsführung des GHF übernommnen. - © GHF

Bert Bergfeld, 53, ist seit mehr als 30 Jahren in der Raumausstattungsbranche tätig. Seine beruflichen Stationen waren unter anderem Bereichsleiter Einkauf/Produktmanagement bei der MEGA e.G. in Hamburg, sowie Geschäftsführer bei der Egbert Wilts GmbH & Co. KG in Leer. In den letzten Jahren verantwortete Bergfeld als Geschäftsführer der Nespoli Group Germany das Deutschland-Geschäft des italienischen Farbrollen- und Pinsel-Herstellers. Bergfeld ist verheiratet und hat zwei Kinder.