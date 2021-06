01.06.2021

BEB/IBF: Internationales Sachverständigentreffen findet statt

Das für November 2021 geplante Internationale Sachverständigentreffen in Schweinfurt soll in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Die Veranstalter, der Bundesverband Estrich und Belag (BEB) und das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF), gehen aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Pandemie und dem Fortschreiten der Impfungen davon aus, dass das zweitägige Expertentreffen vom 5. bis 6. November 2021 als Präsenzveranstaltung, ggfs. unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen, ohne gesundheitliche Gefährdung der Teilnehmer möglich sein dürfte. Analog zu den bisherigen Veranstaltungen gibt es wieder die Möglichkeit, als Aussteller an dem Sachverständigentreffen teilzunehmen. Interessenten wenden sich an das IBF in Troisdorf. info@ibf-troisdorf.de. Die Anmeldeunterlagen für Teilnehmer gibt es hier.