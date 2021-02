01.02.2021

Bayerische BauAkademie: Winter für Onlinekurse nutzen

Die Bayerische BauAkademie bietet angesichts der behördlichen Vorgaben jetzt viele Kurse Online statt im Präsenzformat an. Der Winter, wenn viele Baustellen ruhen, ist dafür die beste Zeit, heißt es in einer Mitteilung.

Gerade in den Wintermonaten ist die starke Zeit für Fort- und Weiterbildungen im Bauhaupt- und Nebengewerbe. Während viele Baustellen witterungsbedingt stehen, ist die Nachfrage nach entsprechenden Kursen und Lehrgängen hoch. Weil aufgrund der behördlichen Vorgaben können derzeit bereits gebuchte Kurse oftmals nicht stattfinden, da sie in Präsenzunterricht geplant wurden. Die Bayerische BauAkademie hat als Fort- und Weiterbildungszentrum des Bayerischen Baugewerbes auf diese veränderten Rahmenbedingungen reagiert und bietet in der Bautechnik die ersten Kurse als Online-Lehrgänge an, bzw. hat laufende Kurse auf das Online-Format gewechselt.

Mit dem Meisterkurs Teil III und Teil IV bietet die Akademie damit den Lehrgang zur HWK-Prüfung vollständig online an. Seit dem 01.02.2021, startet der Online-Unterricht der Bautechnik mit dem „Meisterkurs Teil II und Teil IV“ sowie dem 3. Modul des bereits laufenden „Zertifizierten Bauleiters“. Zur Umsetzung waren nicht nur die technische Aufrüstung, Aufnahmetechnik und Schulung der Mitarbeiter notwendig, auch die Dozenten galt es für den virtuellen Unterricht zu gewinnen.

„Es ist toll, dass unsere Dozenten trotz dieser kurzfristigen Anforderung ihren Unterricht auf Online-Vorträge umstellen wollen.“, freut sich Dipl.-Ing. FH Gabriela Gottwald, Geschäftsführerin der Bayerischen BauAkademie. „So verlieren unsere Teilnehmer keine wertvolle Zeit und können sicher vom Bildschirm aus ihren Kurs absolvieren“.



Termine Online-Unterricht Bautechnik:

Meisterkurs Teil III und Teil IV | BM30 :

Teil IV: Mo 01.02.2021 bis Fr 12.02.2021

Teil III: Mo 15.02.2021 bis Fr 19.03.2021

Zertifizierter Bauleiter | BM98: