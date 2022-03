28.03.2022

Bauwerk Group: Nettoumsatz 2021 erstmals über CHF 300 Mio.

Der währungsbereinigte Umsatz der Bauwerk Group lag im Geschäftsjahr 2021 um 14.0 Prozent über der Vorjahresperiode. Aufgrund der regionalen Nachfrage lag er damit um rund sechs Prozent über der Vorpandemie-Periode von 2019.

Der Nettumsatz 2021 lag für die Bauwerk Group erstmalig über CHF 300 Millionen. Die Verknappung von Rohmaterialien, Einschränkungen in der Lieferkette und die einhergehenden Steigerungen in den Rohmaterialpreisen stellten die Unternehmensgruppe im Berichtsjahr 2021 vor große Herausforderungen. Trotzdem gelang es, das abgesetzte Volumen um gut 14 Prozent auf 9,3 Millionen Quadratmeter zu steigern. Der konsolidierte Nettoumsatz der Gruppe erhöhte sich im Berichtsjahr um 15,4 Prozent auf CHF 301,7 Millionen (Vorjahr: CHF 261.4 Millionen).

In der regionalen Verteilung wurden die Umsätze in der DACH-Region um rund neun Prozent gesteigert, während sowohl Skandinavien als auch das übrige Europa über 20 Prozent zulegten. In den Exportmärkten außerhalb Europas, insbesondere Asien und USA, betrug die Umsatzsteigerung rund 40 Prozent. Laut Unternehmen blieb die Gruppe weiterhin profitabel, dank Produktivitäts- und Effizienzenzsteigerungen in den Werken, einem konsequentem Fixkostenmanagement sowie erhöhten Verkaufspreisen. Das betriebliche Ergebnis Ebitda erhöhte sich um 14.5 Prozent auf CHF 35.7 Millionen, gegenüber CHF 31.2 Millionen im Vorjahr, und resultierte in einer gegenüber dem Vorjahr stabilen Ebitda-Marge von 11.8 Prozent (11.9 Prozent). Das Unternehmensergebnis belief sich auf CHF 16.5 Millionen und liegt v.a. aufgrund des Umsatzwachstums um CHF 4.7 Millionen über dem Vorjahr (CHF 11.8 Millionen).