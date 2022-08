19.08.2022

Bauwerk Group: Marketing unter neuer Leitung

Mitte August hat Samuel Vonrüti die Gruppenverantwortung für das Marketing der Schweizer Bauwerk Group übernommen.

Samuel Vonrüti verantwortet ab sofort das Marketing der Bauwerk Group. - © Bauwerk Parkett

Samuel Vonrüti soll in seiner Position als Chief Marketing Officer (CMO) bei der Schweizer Bauwerk Group die Marken Bauwerk Parkett und Boen weiterentwickeln. Er bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marketing, Produktmanagement und Innovation mit. Zuletzt leitete Vonrüti die Produkteinheit „Work and Public Spaces“ bei Vitra. Zuvor war er viele Jahre bei Franke Kitchen Systems tätig, unter anderem als Chief Marketing Officer. In dieser Position war er für das gesamte Produktportfolio und alle globalen Marketingaktivitäten verantwortlich. Samuel Vonrüti hat einen Master-Abschluss in Informations-, Medien- und Technologiemanagement der Universität St. Gallen und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Bern.

Vonrüti berichtet direkt an Patrick Hardy, CEO und Präsident der Bauwerk Group.