05.04.2022

Bauwerk-Chef Patrick Hardy stellt Unternehmensziele vor

Patrick Hardy ist seit Januar 2022 neuer CEO und Präsident der Bauwerk Group. Der gebürtige Niederländer sieht in der digitalen Transformation den Schlüssel zum Erfolg.

Patrick Hardy, neuer CEO & Präsident der Bauwerk Group. - © Bauwerk Group Schweiz AG

Unter neuer Leitung ist die Schweizer Bauwerk Group mit den beiden Labels Bauwerk Parkett und Boen in das Jahr 2022 gestartet: Patrick Hardy hat die Aufgaben von Klaus Brammertz übernommen, der die Gruppe von 2009 bis 2021 leitete und nun in den Verwaltungsrat wechselte.

Der berufliche Werdegang des gebürtigen Niederländers Patrick Hardy ist geprägt von den Premiummarken Victorinox, Bally und Swarovski, in denen er Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsführerpositionen verantwortete.

Sein Wechsel zur Bauwerk Group vollzieht sich in einer Zeit des Umbruchs und globaler Herausforderungen. Patrick Hardy begreift dies als Chance und plant, die Digitalisierung stärker in den Fokus zu nehmen: „Wir werden die Prozess-Digitalisierung nutzen, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu sparen und zügiger handeln zu können. Auch wollen wir digitale Dienstleistungen intensivieren, um den Kundennutzen zu verbessern und die Bedürfnisse der Verbraucher in den Vordergrund zu rücken: Es ist essenziell, die großen Vorteile von Parkett an die verschiedenen Zielgruppen zu adressieren. Parkett soll künftig an erster Stelle stehen, wenn sich Innenarchitekt, Planer und Endkunde für einen Bodenbelag entscheiden.“ Die neue Kultur möchte Hardy zunächst auch intern verankern: „Die digitale Transformation bedeutet definitiv eine große Herausforderung – aber auch einen Schlüssel zum Erfolg.“