18.09.2019

Bauwerk Boen-Group bekommt "Preis der Rheintaler Wirtschaft"

Die Bauwerk Boen-Group im schweizerischen St. Margarethen bekommt für das Jahr 2020 den "Preis der Rheintaler Wirtschaft".

Der Parketthersteller Bauwerk Boen aus St. Margarethen in der Schweiz bekommt für das Jahr 2020 den "Preis der Rheintaler Wirtschaft". - © Rheintaler Wirtschaftsforum

Die Bauwerk Boen-Group im schweizerischen St. Margarethen bekommt für das Jahr 2020 den „Preis der Rheintaler Wirtschaft“. Die renommierte Auszeichnung für einen der führenden Parketthersteller in Europa wurde durch den AGV Rheintal, den Verein St. Galler Rheintal und das Rheintaler Wirtschaftsforum bereits zum 26. Mal vergeben. Der CEO der Bauwerk Boen-Group Klaus Brammertz, zeigte sich erfreut: „Die Wahl ist auch eine Auszeichnung für all unsere Mitarbeitenden und den Wirtschaftsstandort Rheintal, wo wir uns sehr wohl fühlen und weiterhin wachsen wollen.“ Der Preis soll laut Bericht einer örtlichen Tageszeitung in zwei Schritten übergeben werden. Nach einer internen Übergabe im Unternehmen soll demnach die öffentliche Verleihung am Rheintaler Wirtschaftsforum am 17. Januar 2020 in Widnau stattfinden.