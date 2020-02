26.02.2020

Bauwerk Boen Group ändert Konzernorganisation

Die schweizer Bauwerk Boen Group ist jetzt zu 100 Prozent in Besitz der der Ernst Göhner Beteiligungs AG und organisert innerhalb des Konzerns einige Aufgaben neu.

Die Bauwerk Boen Group mit Hauptsitz in St. Margrethen hat innerhalb des Konzerns zentrale Aufgaben neu strukturiert. - © Bauwerk Parkett AG

Per Ende 2019 sind auch die Anteile von Johan G. Olsen an die Ernst Göhner Beteiligungen AG, ein Unternehmen der Ernst Göhner Stiftung, übergegangen und die Bauwerk Boen Group damit zu 100% in den Besitz der Ernst Göhner Beteiligungs AG gekommen.

Nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen Boen und Bauwerk Parkett im Jahr 2013 wurde stark auf die Integration der Produktion und der Lieferkette sowie auf Shared Services gesetzt. Schnell wurden Einsparungen durch Kosten-Effizienz möglich, die in weitere Massnahmen zur Produktivitätssteigerungen bei Prozessen und in die Automation investiert wurden. Die Marketing- und Vertriebsorganisationen der beiden Unternehmen jedoch blieben bestehen und wurden bis heute gesondert weitergeführt.

Nun werden die Marketing- und Vertriebsorganisationen zusammengelegt und die Verantwortung für beide Marken gemeinsam an die beiden Schlüsselpositionen Vertrieb und Marketing übergeben. Diese sind neu auf oberster Konzernebene angesiedelt. Die Fokusmärkte APAC und North America werden neu direkt durch den CEO verantwortet.

Investitionen in Nachhaltigkeit zahlen sich aus

Damit will sich die Bauwerk Boen Group stärker auf die Kundenbedürfnisse fokussieren, den schwierigen Marktverhältnissen und der Stagnation auf den Hauptmärkten entgegentreten und Märkte mit Wachstumspotenzial optimal bearbeiten. Obschon der Preis immer noch eine grosse Rolle spielt und "Echtholz-Parkett-Plagiate wie LVT und Keramik noch Marktanteile gewinnen", glaubt das Unternehmen, dass ihm die aktuelle ökologische Umorientierung der Gesellschaft entgegenkommt und sich die grossen Investitionen in Nachhaltigkeit, Wohngesundheit und in die Kreislaufwirtschaft auszahlen werden. Mit der neuen Konzernorganisation sieht sich die Bauwerk Boen Group bestens gerüstet für das Fokusthema 2020: Wachstum.