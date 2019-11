19.11.2019

Baumarktbranche in Deutschland und Österreich mit Umsatzplus

Der positive Trend in der Bau- und Gartenmarktbranche bleibt auch zur Dreivierteljahres-Bilanz ungebrochen: Für die Handelsunternehmen in Deutschland und Österreich steht ein deutliches Umsatzplus von über vier Prozent zu Buche.

Dr. Ralf Bartsch, Sprecher des BHB-Vorstandes. - © BHB

Im Detail: Die deutschen Baumärkte erwirtschafteten nach neun Monaten ein Plus von +4,5 Prozent (15,05 Mrd. Euro). Die Märkte in Österreich verbesserten ihren Umsatz sogar um +4,9 Prozent (2,06 Mrd. Euro). Für die Schweiz steht bei einem Umsatz von 2,57 Mrd. CHF eine schwarze Null neben der Umsatzkurve.

„Mit dieser mehr als stabilen Entwicklung der Branche in Deutschland und Österreich sind wir sehr zufrieden, die Schweizer Kollegen konnten leider nicht in gleichem Maße an der positiven Entwicklung teilhaben“, so Dr. Ralf Bartsch, Sprecher des BHB-Vorstandes.

Franz-Peter Tepaß, Finanzvorstand des BHB, weist darauf hin, dass sich 2019 neben den saisonabhängigen Sortimenten auch die angestammten Heimwerkersortimente sehr positiv entwickelt haben. „Neben den Gartensegmenten zeigen besonders unsere Baumarktklassiker sowie alle Produktgruppen rund um das Bauen die beste Entwicklung auf, angeführt von Baustoffen und Holzprodukten“, so Tepaß.

Klare Trends in der Sortimentsbetrachtung

Die Tendenz in der Übersicht der insgesamt 22 im BHB-/GFK-Panel erfassten Sortimente zeigt sich in Deutschland eindeutig positiv. So stieg der Gesamt-Bruttoumsatz der deutschen Bau- und Gartenfachmärkte um +4,5 Prozent auf 15,05 Mrd. Euro. In 20 Warengruppen sind teils kräftige Zuwächse zu verzeichnen. Hier die Sortimente mit den größten Umsatzzuwächsen im Zeitraum Januar bis September 2019:

1. Gartenchemie/ Erden/ Saatgut (+11,8Prozent)

2. Bauchemie/ Baumaterial (+8,1 Prozent)

3. Möbel (+7,8 Prozent)

4. Holz (+7,5 Prozent)

5. Sonstiges (inkl. Services) (+6,0 Prozent)

Rückgänge mussten die Baumärkte im Bereich Wohnen/ Deko hinnehmen. Die Produkte dieses Segments wurden -1,8 Prozent weniger umgesetzt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Nachbarn zum Dreivierteljahr mit uneinheitlichem Trend

In Österreich legte der Handel mit Bau- und Gartensortimenten im Zeitraum Januar bis September 2019 um +4,9 Prozent auf 2,06 Mrd. Euro zu. Die Schweiz musste wie erwähnt mit einem Gesamt-Bruttoumsatz zum Dreivierteljahr von 2,57 Mrd. Schweizer Franken (CHF) zwar keine Verluste hinnehmen, allerdings blieb die Umsatzkurve mit +/- 0,0 Prozent hinter den Erwartungen zurück.