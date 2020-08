17.08.2020

Baumärkte verzeichnen sattes Umsatzplus

Die Handelsbetriebe der DIY- und Gartenbranche in Deutschland verbuchen im ersten Halbjahr einen Umsatz von 11,82 Mrd. Euro und damit einen Zuwachs von +15,6 Prozent (auf bereinigter Fläche von +16,0 Prozent).

© BHB, GfK-Total-Store-Report Juni 2020

Auch die DIY-Händler in Österreich (1,49 Mrd. Euro, + 8,3 Prozent, flächenbereinigt +7,1 Prozent) und der Schweiz (1,82 Mrd. CHF, + 3,5 Prozent, flächenbereinigt +3,6 Prozent) zeigten in der Krise trotz teils langer Marktschließungen sehr gute Performance. Das teilt der BHB Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. mit.

Allerdings stellten die derzeit guten Zahlen zunächst einmal nur eine Momentaufnahme in einer sehr volatilen Sonderkonjunktur dar. Auf ein insgesamt positives Umsatz- und dann in der Folge auch ein gutes Jahresergebnis werden die nächsten Monate entscheidenden Einfluss haben.

In Pandemiezeiten besonders spannend ist der Blick in die Veränderungen bei den einzelnen Sortimentsgruppen. Hier ist deutlich abzulesen, welche Sorgen und Probleme die Kunden beschäftigt haben und welche Produkte und Projekte während der Kontaktbeschränkungen umgesetzt wurden. In Deutschland lässt sich dabei ein klarer Trend festhalten: Die Menschen haben in ihrem Zuhause repariert, saniert, renoviert und dekoriert – und zu diesem Zuhause gehört, auch anhand der Zahlen deutlich erkennbar, der gesamte Gartenbereich untrennbar dazu.

Spitzenreiter unter den Umsatzzuwächsen sind in Deutschland:

▪ Anstrichmittel/ Malerzubehör: + 37,6 %

▪ Holz (auch Gartenholz): +29,1 %

▪ Gartenausstattung (inkl. Gartenhäuser): +25,1 %

▪ Bauchemie/ Baumaterial: +24,9 %

Branche schaut trotz unsicherer Entwicklung optimistisch in die Zukunft

Die derzeit guten Umsätze würden, so der BHB, aber nicht automatisch das Jahresergebnis vorzeichnen. Dazu seien die aktuellen Entwicklungen schlicht zu unberechenbar und hängen unmittelbar mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf Öffnungsmodalitäten und weiterhin notwendige und teure Sicherheitsmaßnahmen zusammen.

Auch haben die Kunden, in den letzten Monaten oft mit ungeplanten Zeit- und Urlaubs-Geldpolstern ausgestattet, viele Renovierungs-, Verschönerungs- und Erweiterungsprojekte in Ihrem Zuhause bereits umgesetzt, was zu den guten Umsätzen beigetragen hat. Diese Effekte ließen sich nicht ohne weiteres wiederholen und erschweren auch die Planung 2021.