26.04.2021

bauma wird in den Oktober 2022 verschoben

Die bauma, Weltleitmesse für Baumaschinen und Baugeräte, wird in den Herbst 2022 verschoben. Neuer Termin für die größte Messe der Welt ist der 24. bis 30. Oktober 2022.

Die bauma 2022 wird in den Herbst verschoben - © Messe München GmbH

Ursprünglich sollte die bauma vom 04. bis 10. April 2022 stattfinden. Trotz Pandemie sei der Zuspruch der Industrie hoch, die Buchungslage überaus gut gewesen. In zahlreichen Gesprächen mit Kunden habe sich zuletzt jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass der April-Termin angesichts des weltweiten Pandemie-Geschehens mit zu vielen Unwägbarkeiten behaftet ist. Ob eine, für den Messeerfolg entscheidende, weltweite Reisetätigkeit in einem Jahr wieder weitgehend ungehindert möglich ist, sei derzeit schwer abschätzbar, so das vorherrschende Meinungsbild.

Mit der Entscheidung hätten Aussteller und Besucher jetzt Klarheit und Planungssicherheit, betont Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München

Detaillierte Antworten auf alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Verschiebung der bauma ergeben, findet man unter www.bauma.de