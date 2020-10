21.10.2020

BAU 2021 doch nur als digitales Format

Die BAU wird 2021 als reine „Digital-Messe“ veranstaltet. Aussteller erteilten einem ins Spiel gebrachten hybriden Format mit kompakter Ausstellungsfläche eine Absage.

Die BAU 2021 findet ausschließlich online statt. - © Messe München GmbH

Die Ergebnisse einer Umfrage unter den Ausstellern, wie sie ihre Produkte und Innovationen vom 13. bis 15. Januar 2021 auf der Messe BAU in München präsentieren möchten, liegt nun vor: Eine klare Mehrheit der Aussteller gab an, sich auf das reine Digitalkonzept zu konzentrieren. Damit wird das ursprünglich von den Messemachern favorisierte „hybride Format“, das neben dem digitalen Zusatzangebot kompakte Ausstellungsflächen vor Ort vorsah, nicht umgesetzt.

Das konkrete Angebot für die „BAU ONLINE“ soll in den nächsten Tagen an die Kunden der BAU übermittelt werden. Unternehmen sollen unter anderem die Möglichkeit haben, ihre Produkte virtuell in eigenen Online-Sessions zu präsentieren.