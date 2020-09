28.09.2020

Aus Ege Taepper und Carpet Concept wird Ege Carpets

Die Ege Gruppe, seit 2016 Mehrheitseigner von Carpet Concept, bündelt künftig ihr Portfolio unter der neuen Marke Ege Carpets.

Was 2016 mit dem Einstieg des dänischen Teppichbodenherstellers Egetaepper bei Carpet Concept begann, mündet nun ab Anfang Mai 2021 in die Fusion der einzelnen Marken der Ege-Gruppe zur neuen Ege Carpets. Durch die Fusion der vier Marken Bentzon Carpets, Carpet Concept, Ege und Hammer soll unter der Marke Ege Carpets ein internationaler Anbieter für textile Architektur und Design in Office, Hotel und Cruise entstehen, heißt es dazu in einer Mitteilung des Bielefelder Teppichbodenanbieters Carpet Concept, der damit in Ege Carpets aufgeht. Vision sei es, Trendsetter für anspruchsvolle Projekte auf der ganzen Welt zu sein.