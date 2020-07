14.07.2020

Aspecta: Gitty Gommers wird Vizepräsidentin Marketing

Gitty Gommers, bislang Director Marketing und PR, wurde bei Aspecta zur Vice President Marketing befördeert. Beim Bodenbelagshersteller in Oud Gastel (NL) ist sie jetzt strategisch für das internationale Marketing verantwortlich.

Gitty Gommers ist jetzt Vice President Marketing bei Aspecta. - © ASPECTA BV

Wie Marcel Kies, Global President der Bodenbelagsmarke Aspecta, bekanntgab, soll Gommers international auf strategischer Entscheidungsebene die Marketing- und PR-Aktivitäten der Marke verantworten. "Während der zwei Jahre, die Gitty Gommers die Marke führt, hat sie sich mit ihrer hohen Kompetenz und ihrem Sachverstand als eine sehr wertvolle Führungskraft für unsere Unternehmensgruppe ausgezeichnet sowie neue Produkte und Marketinglösungen entwickelt. Diese Arbeit wird sie in den nächsten Jahren mit Nachdruck weiterführen", so Kies.

Schwerpunkte ihrer neuen Tätigkeit werden neben der Verwaltung der Marke Aspecta auch die Zusammenarbeit mit Marketing- und funktionsübergreifenden Teams des Mutterkonzerns HTMX Industries zur integrierten, globalen Marketingkampagnenplanung und Strategieentwicklung sein.

In der Vergangenheit verantwortete Gitty Gommers beispielsweise den Messeauftritt von HMTX Industries auf der Weltleitmesse Domotex in Hannover sowie die Ausarbeitung einer hochwertigen Architektenmappe für die neue Kollektion "Aspecta Contours" und die Neugestaltung der "Elemental by Aspecta"-Webseite mit länderspezifischen Unterseiten.