06.07.2020

Ardex: Wachstum mit neuen Mitarbeitern

In den aktuell besonderen Zeiten setzt Ardex auf langjährige Mitarbeiter und baut sein Team gleichzeitig weiter aus. Mit drei Neuzugängen will der Bauchemiehersteller jetzt seine Kunden noch besser unterstützen.

Von links nach rechts: Dennis Losert, Stephan Märker und Kevin Thimm - © A4rdex

Dennis Losert (31) betreut als Gebietsleiter Boden/Wand/Decke das Gebiet rund um Wiesbaden, Speyer, Mainz, Mannheim und Bingen. Nach einer handwerklichen und kaufmännischen Ausbildung war er zuletzt im Farbengroßhandel tätig. Losert verstärkt das Team von Dirk Tolksdorf, der Anfang 2020 die Nachfolge als Verkaufsleiter Mitte übernommen hatte.

Stephan Märker (29) unterstützt das Unternehmen als technischer Berater im Innendienst. Der Ingenieur für Geotechnik und angewandte Geologie verstärkt das Team bei der technischen Beratung von Handwerkern, Architekten und Bauleitern. Er entwickelt Systemlösungen für Partnerunternehmen und erstellt Aufbauempfehlungen. Sein Beratungsschwerpunkt sind die Bereiche Fliese/Bau.

Kevin Thimm (30) ist als Gebietsleiter für den Bereich Boden/Wand/Decke im Gebiet rund um den Stammsitz von Ardex in Witten zuständig. Er übernimmt teilweise die Kunden von Reinhard Thalheim, der dem Gebiet West als Key Account Manager für den Estrich- und Bodenbau erhalten bleibt. Vorher war Kevin Thimm als gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann fast 13 Jahre lang im Farbengroßhandel tätig, sowohl im Innen- als auch im Außendienst.

Ardex setzt bei den Mitarbeitern auf "frischen Wind" und Kontinuität. Im Jahr 2019 wurden 47 Dienstjubiläen begangen, 31 dieser Mitarbeiter sind schon seit 30 Jahren und länger dabei, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die langjährige Treue zum Unternehmen sowie die Zahl von 47 "Neuzugängen" und 14 Auszubildenden wertet Ardex als Zeichen dafür, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

"Unsere Mitarbeiter kommen aus der Praxis und kennen sich in ihren Fachgebieten sehr gut aus. So können sie unsere Kunden kompetent beraten und auch bei schwierigen Fragen passende Lösungen bieten", sagt Dr. Markus Stolper, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb. "Nach einer intensiven Einarbeitung in Witten stehen die neuen Kollegen den Kunden inzwischen zur Verfügung und begleiten sie durch die aktuell schwierigen Zeiten."