10.07.2020

Ardex und Knopp regeln Übernahme

Der Wittener Bauchemiespezialist Ardex übernimmt die verbleibenden Geschäftsanteile der Familie Knopp im Rahmen einer geordneten Nachfolgelösung. Die Knopp-Unternehmensgruppe ist einer der führenden Anbieter von Estrich- und Betonzusatzmitteln.

Neuer Geschäftsführer der Knopp-Gruppe ist Dr. Jan Kalkühler. - © Ardex-Gruppe

Im September 2017 hatte sich Ardex bereits mehrheitlich an der Knopp-Gruppe aus dem fränkischen Dettelbach beteiligt, um die Systemkompetenz der Ardex-Gruppe im Bodenbereich weiter auszubauen. "Mit den bisher erzielten gemeinsamen Erfolgen war dies für beide Seiten auch rückblickend ein strategisch sinnvoller Schritt, in dem wir uns heute bestätigt sehen", erklärt Mark Eslamlooy, CEO der Ardex-Gruppe.

Nach fast drei erfolgreichen gemeinsamen Jahren haben sich die Geschäftsführenden Gesellschafter Ellen und Harald Knopp in enger Abstimmung mit Ardex dazu entschlossen, ihre Anteile vollständig an Ardex zu verkaufen und ihre Nachfolge in der Geschäftsführung in diesem Zusammenhang planmäßig zu übergeben. Als neuer Geschäftsführer der Knopp-Gruppe wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2020 Dr. Jan Kalkühler ernannt. Der promovierte Bauingenieur wechselt damit vom Ardex-Hauptsitz in Witten nach Dettelbach. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Bau- und Bauchemiebranche. Nach nationalen und internationalen Stationen, unter anderem bei Hochtief, war Kalkühler in den vergangenen fünf Jahren für die Ardex-Gruppe tätig, zuletzt als Leiter des Key Account Managements.

Zusätzlich wurden die langjährigen Knopp-Führungskräfte Thomas Weißenberg, Dr. Hannes Raue und Wolfgang Schnabel zu Prokuristen bestellt.

Auch nach der vollständigen Übernahme aller Anteile bleibt die Knopp-Gruppe als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Ardex-Gruppe erhalten. Die Position als Spezialist für Beton- und Estrichzusatzmittel soll zudem weiter ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt der gemeinsamen Aktivitäten von Knopp und Ardex wird die Systemkompetenz sein. "Wir sehen noch erhebliche marktseitige Synergiepotenziale zwischen beiden Unternehmen, die wir mit dem neuen Management-Team in den kommenden Jahren realisieren wollen", erklärt der neue Knopp-Geschäftsführer Kalkühler.